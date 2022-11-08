Tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı tarifi:
Kış mevsiminin en çok tercih edilen tatlılarından biri kabak tatlısıdır. Evinde leziz, tahinli kabak tatlısı hazırlamak isteyenler 'Tam ölçülü kabak tatlısı tarifi' konusunu araştırıyor.
Leziz bir tatlı hazırlamak isteyenler 'Tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Kabak tatlısı tarifi:
Malzemeler:
- 1 kilo bal kabağı
- 1 adet çubuk tarçın
- 2 su bardağı şeker
- 3-4 adet karanfil
- 3-4 yemek kaşığı tahin
Tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır?
Kabakları güzelce soyup dilimleyin.
Temizlediğiniz kabakları bir tencereye dizin.
Kabakların üzerine şeker, tarçın ve karanfili ekleyin.
Ocağın altını kısıkta açın.
Kabaklar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin.
Pişen tatlıyı tahin ve ceviz ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.