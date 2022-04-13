Ramazan ayında hem iftar hem de sahur sofralarında tahin daha geniş yer bulmaya başladı. Bu sebeple tahin ve pekmezin faydaları araştırılmaya başlandı. Peki, tahin neye iyi gelir?

Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir nasıl tüketilir?

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli ve ölçülü tüketilen tahinin kalp sağlığını koruduğunu, damar tıkanıklığı riskini azalttığını ortaya koyuyor.

Tahin özellikle akciğer kanserine karşı koruyucudur.

Demir eksikliği anemisi yaşayanların ölçüyü kaçırmadan tahin-pekmez ikilisini tüketmeleri öneriliyor.

E vitamini kaynağı olan tahinin cilt sağlığı için faydalı olduğu belirtiliyor.

Kalori bakımından göz korkutan tahin ölçülü tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Tahinde bulunan alkali minareller hazmı kolaylaştırıp, metabolizmayı hızlandırır.

Astıma iyi geldiği belirtilen tahin aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Beyin sağlığına iyi gelen tahin çocuklar için de önemli bir gıdadır.