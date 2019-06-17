0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe Beko: 76- Lacivert-beyazlı ekip, final serisinde 3-2 öne geçti

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:03
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal

Anadolu Efes: Micic 9, Larkin 12, Simon 15, Moerman 26, Dunston 19, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 3, Metecan Birsen

Fenerbahçe Beko: Sloukas 22, Ali Muhammed 15, Kalinic 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 9, Datome 2, Sinan Güler 2

1. Periyot: 27-20

Devre: 39-37

3. Periyot: 66-47


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yendi.

Lacivert-beyazlılar, seride durumu 3-2 yaparak avantaj elde etti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin altıncı maçı, 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Yüksek tempoyla başlayan maçın ilk dakikalarında Kalinic ve Ali Muhammed'le skor üreten Fenerbahçe Beko, 2. dakikanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Moerman'ın etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Pota altını savunmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip karşısında kolay basketler bulan ev sahibi takım, 8. dakikayı 19-16 üstün bitirdi. Simon'un da skor katkısıyla hücumda ritmini sürdüren Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 37 saniye kala farkı 9 sayıya çıkardı: 27-18. Kalan sürede Fenerbahçe Beko, Guduric'le basket bulsa da ilk periyodu lacivert-beyazlılar, 27-20 önde kapattı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken 13. dakikayı Anadolu Efes, 30-24 üstün geçti. Savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, pota altında rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hücum sürelerini etkili kullanamayan ev sahibi ekip karşısında Ali Muhammed ve Sloukas'la üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-lacivertliler, 17. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 34-32. Hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarının bitimine 50 saniye kala 37-36 öne geçti. Son hücumda Kalinic'in Moerman'a yaptığı faul sonrasında lacivert-beyazlı basketbolcu üç serbest atış kullandı. Moerman'ın üçte üç yapmasıyla Anadolu Efes, devre arasına 39-37 üstün girdi.

İkinci yarıya Anadolu Efes etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, isabetsiz atışlar yapan Fenerbahçe Beko karşısında 23. dakikanın başında farkı 8 sayıya yükseltti: 45-37. Pota altında yeniden temposunu bulan ev sahibi takım, 13-0'lık seri yakalayarak 28. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 60-42. Oyundan düşen sarı-lacivertli ekip karşısında son bölümde farkı bir ara 22 sayıya (66-44) yükselten lacivert-beyazlılar, final periyoduna 66-47 önde gitti.

Son periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken özellikle Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ile skor üreten Fenerbahçe Beko, 36. dakikada farkı 13 sayıya düşürdü: 78-65. Moerman, Dunston ve Larkin'in sayılarıyla farkın daha fazla kapanmasına engel olan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 82-65. Sarı-lacivertliler, kalan sürede Sloukas ve Ali Muhammed'in basketleriyle maça tutunmaya çalışsa da ev sahibi ekip üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 86-76 kazandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:03
  1. Anadolu Efes
  2. Fenerbahçe Beko
  3. final
  4. play-off
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak.
    1. Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır’ın..
    2. Ergin Ataman: “Üst düzey oynadık”
    3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM..
    4. Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi..
    5. İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
    6. Muhammed Mursi'nin vefatı
    7. Muhammed Mursi'nin vefatı
    8. Zeljko Obradovic: “Efes bizden daha..
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. Sel suları Aksaray-Ankara karayolunu..
    11. ABD, Mısır'daki darbeye "demokrasi..
    12. Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
    13. "İstanbul'da Bir Tatlı Huzur" etkinliği
    14. Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
    15. DÜZELTME - "Mursi'nin darbe sonrası..
    16. "Önemli bir adım attık"
    17. Anadolu Efes seride öne geçti
    18. Yozgat'ta otobüs devrildi: 13 yaralı
    19. GÜNCELLEME - Çin'de 6 büyüklüğünde..
    20. Diyanet İşleri Başkanlığından flaş..
    21. Türkiye'den Nijerya'daki terör..
    22. "Yolları böleriz ama Türkiye'yi..
    23. Down sendromlu Nesrin'in gelinlik..
    24. Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
    25. Muhammed Mursi'nin vefatı
    26. Gençlerbirliği Kulübünde görev..
    27. Muhammed Mursi'nin şehit olmadan..
    28. Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
    29. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    30. 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!