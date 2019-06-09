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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73- Sarı-lacivertli ekip, final serisinde 1-0 öne geçti

09 Haziran 2019 Pazar 19:02
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Micic 16, Doğuş Balbay 4, Simon 2, Moerman 3, Dunston 6, Larkin 7, Yiğitcan Saybir, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 10, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 17, Guduric 6, Kalinic 9, Melli 2, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 4, Sloukas 3, Barış Hersek, Egehan Arna

1. Periyot: 10-18

Devre: 32-42

3. Periyot: 36-62


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 17 sayı farkla 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 4-2 önde geçti. Fenerbahçe Beko, dengeli geçen ilk çeyrekte kısa oyuncularıyla pota altını zorladı. İki takım da boş atışlardan skor üretemezken 5. dakika 6-6'lık eşitlikle geçildi. Periyodun ikinci bölümünde hücumda tempoyu yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 8-18. Savunmada da rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in dış atış isabetleriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 16-18. Çeyrek boyunca boyalı alan çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, 16. dakikayı Fenerbahçe Beko, 29-23 üstün geçti. Sloukas, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarına Micic, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer'le yanıt veren ev sahibi ekip, farkın açılmasına engel oldu: 32-35. Ancak son bölümde top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'le üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 10 sayılık (42-32) avantajla girdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14-2'lik serinin ardından 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükselten (56-34) yükselten sarı-lacivertli ekip, sadece 4 sayı yediği üçüncü periyodu 62-36 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, son periyotta da kontrolü elinde tuttu ve 73-56 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü Anadolu Efes ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:02
  1. Anadolu Efes
  2. Fenerbahçe Beko
  3. final
  4. play-off
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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