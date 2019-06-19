0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off

- Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69- Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde durumu 3-3'e getirdi

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:03
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 10, Kalinic 10, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler, Datome, Guduric 21

Anadolu Efes: Micic 12, Larkin 16, Simon 12, Moerman 7, Dunston 11, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 17-14

Devre: 38-36

3. Periyot: 53-52

Beş faulle çıkan: 36.53 Simon (Anadolu Efes)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı play-off final serisinin 7. ve son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım şampiyon olacak.

Karşılaşmaya basit top kayıplarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 5. dakikada farkı 7 sayıya (11-4) çıkardı. İki ekip de potaya giderek basketler üretirken Anadolu Efes, Micic'in üç saylık basketiyle farkı 3 sayıya indirse de sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı 8 sayıya (22-14) taşısa da Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonrası Micic ve Ahmet Buğrahan Tuncer'le sayılar üreten Anadolu Efes, aynı dakikada eşitliği yakaladı: 22-22. Anadolu Efes, Moerman'ın üç saylık basketiyle 18. dakikada ilk kez öne geçti: 31-34. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in dış atışlardan Sloukas'ın da serbest atışlardan bulduğu basketlerle, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de kötü hücum ederek başlarken, Fenerbahçe Beko, Guduric ile Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle 25. dakikayı 48-44 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 53-46. Oyunu dengeleyen lacivert-beyazlı takım, Simon'un dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 1 sayıya (53-52) düşürdü. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 53-52 üstün girdi.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe çok etkili başladı. Çeyreğin ilk 4,5 dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Guduric'in etkili oyunuyla 35. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 66-52. Fenerbahçe Beko, Melli ile Guduric'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 85-69 galip ayrıldı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:03
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü fotoğraflarla anlatıldı
    1. Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü..
    2. "15 milyonu bir göreceğim, hiçbirini..
    3. Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım..
    4. Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    6. Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli |..
    7. Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık..
    8. Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya..
    9. Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı..
    10. "Çambaşı Yaylası'nın adının dört..
    11. Şerefiye Sarnıcı’ndaki “Taşın..
    12. Tayland'ın yeni kabinesi bu ay içinde..
    13. Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon son..
    14. Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?..
    15. Nikola Kalinic 100. maçına çıktı
    16. Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı
    17. Kaşıkçı'nın nişanlısından "Washington..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    19. TOKİ’de trafo patladı
    20. "İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz..
    21. Cezayir'deki gösterilerde sadece..
    22. Sakarya'da sağanak etkili oldu
    23. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    24. Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve..
    25. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi..
    26. "Baskılara boyun eğmeyin"
    27. İSKİ, Türkiye’nin en büyük 3. meydan..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kırmızı, gri,..
    29. Yatağan’da kaza: 14 yaralı
    30. Ali Koç ve Semih Özsoy takımlarını..
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu