Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 96 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 90



Salon: Gazanfer Bilge Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ozan Çakar Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 28, Tiby 20, Gibson 14, Eldridge 14, Deniz Kılıçlı 4, Berkay Candan 7, Merthan Mutlu 3, Kerem Özkan 6, Uğur Hortum, Tankeu İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 9, Heslip 31, Babic 11, Ellis 15, Semih Erden 18, Mert Çevik 2, Mert Gizir 2, Sabahattin Can Göndür, Minchev 2, Ramazan Tekin 1. Periyot: 28-21 Devre: 46-43 3. Periyot: 66-66

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 96-90 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Eldridge önderliğine üst üste basketler buldu. Deniz Kılıçlı'nın 4. dakikadaki isabetli sayısıyla farkı çift hanelere çıkaran (14-3) ev sahibi ekip, ilk periyodu 28-21 üstün geçti. Müsabakanın ikinci çeyreğine Semih Erden'in sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, aynı oyuncunun 15. dakikadaki basketiyle eşitliği yakaladı: 33-33. Berkay Candan ve Hayes'in basketleriyle yeniden skor üstünlüğünü sağlayan ev sahibi ekip, son bölümü karşılıklı basketlerle geçen çeyreği de 46-43 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Semih Erden'in 25. dakikadaki basketiyle yeniden eşitliği sağladı: 51-51. Ellis'in 26. dakikadaki isabetli atışıyla maçta ilk kez öne geçen (51-53) misafir takım 27. dakikada Heslip'in basketiyle farkı 4 sayıya çıkardı. Periyot sonu iki takımda sayılar buldu ve son çeyreğe 66-66 eşitlikle girildi. Son periyoda Hayes ve Gibson'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle giren ev sahibi ekip, 34. dakikada Tiby'nin isabetli atışıyla farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 81-71. Heslip'in skorer oyunuyla son bölüme girilirken farkı yeniden kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 38. dakikada skoru 89-85'e getirdi. Son bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ev sahibi ekip parkeden 96-90 galip ayrıldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Hayes 28, Tiby ise 20 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı. Maçın en skorer ismi ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla 31 sayı kaydeden Heslip oldu.



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