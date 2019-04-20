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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 96 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 90

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:02
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ozan Çakar

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 28, Tiby 20, Gibson 14, Eldridge 14, Deniz Kılıçlı 4, Berkay Candan 7, Merthan Mutlu 3, Kerem Özkan 6, Uğur Hortum, Tankeu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 9, Heslip 31, Babic 11, Ellis 15, Semih Erden 18, Mert Çevik 2, Mert Gizir 2, Sabahattin Can Göndür, Minchev 2, Ramazan Tekin

1. Periyot: 28-21

Devre: 46-43

3. Periyot: 66-66


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 96-90 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Eldridge önderliğine üst üste basketler buldu. Deniz Kılıçlı'nın 4. dakikadaki isabetli sayısıyla farkı çift hanelere çıkaran (14-3) ev sahibi ekip, ilk periyodu 28-21 üstün geçti.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Semih Erden'in sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, aynı oyuncunun 15. dakikadaki basketiyle eşitliği yakaladı: 33-33. Berkay Candan ve Hayes'in basketleriyle yeniden skor üstünlüğünü sağlayan ev sahibi ekip, son bölümü karşılıklı basketlerle geçen çeyreği de 46-43 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Semih Erden'in 25. dakikadaki basketiyle yeniden eşitliği sağladı: 51-51. Ellis'in 26. dakikadaki isabetli atışıyla maçta ilk kez öne geçen (51-53) misafir takım 27. dakikada Heslip'in basketiyle farkı 4 sayıya çıkardı. Periyot sonu iki takımda sayılar buldu ve son çeyreğe 66-66 eşitlikle girildi.

Son periyoda Hayes ve Gibson'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle giren ev sahibi ekip, 34. dakikada Tiby'nin isabetli atışıyla farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 81-71. Heslip'in skorer oyunuyla son bölüme girilirken farkı yeniden kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 38. dakikada skoru 89-85'e getirdi. Son bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ev sahibi ekip parkeden 96-90 galip ayrıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Hayes 28, Tiby ise 20 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı. Maçın en skorer ismi ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla 31 sayı kaydeden Heslip oldu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 22:02
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Basketbol
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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