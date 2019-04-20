Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Gaziantep Basketbol: 74 - Pınar Karşıyaka: 73



Salon: Şahinbey Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 2, Vasiliauskas 14, Jekiri 5, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 18, Murat Göktaş, Jelovac 11, Mckissic 18, Doğan Şenli 2 Pınar Karşıyaka: Walker 15, Birkan Batuk 10, İlkan Karaman 11, Henry 6, Marei 13, Berke Aygündüz, Akif Egemen Güven 12, Evans 6 1. Periyot: 18-20 Devre: 40-40 3. Periyot: 53-56 Beş faulle çıkan: Dk. 37.34 Marei (Pınar Karşıyaka)

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka'yı 74-73 yendi. Gaziantep Basketbol bu skorla ligdeki 15. galibiyetine ulaşırken, Pınar Karşıyaka ise 15. mağlubiyetini yaşadı. Maça etkili bir oyunla başlayan konuk ekip, karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken 10-7 öne geçti. Üstünlüğünü korumayı başaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 20-18 önde bitirdi. İkinci periyotta toparlanmaya başlayan Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ün elinden, içeriden ve dışarıdan peş peşe bulduğu basketlerle karşılaşmanın 13. dakikası geride kalırken 26-24 öne geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla devam eden maçın ilk yarısı 40-40 eşitlikle tamamlandı. Başa baş devam eden karşılaşmanın 25. dakikası geride kalırken eşitlik (48-48) bozulmadı. 3. periyodun son bölümünde 56-51 üstünlük yakalayan İzmir ekibi, son çeyreğe de 56-53 önde girdi. Maçın son çeyreğinde kıyasıya mücadele yaşandı. Son 4 dakikasına 63-63 eşitlikle girilen mücadeleyi 74-73 Gaziantep Basketbol kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.