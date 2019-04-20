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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 74 - Pınar Karşıyaka: 73

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:32
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 2, Vasiliauskas 14, Jekiri 5, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 18, Murat Göktaş, Jelovac 11, Mckissic 18, Doğan Şenli 2

Pınar Karşıyaka: Walker 15, Birkan Batuk 10, İlkan Karaman 11, Henry 6, Marei 13, Berke Aygündüz, Akif Egemen Güven 12, Evans 6

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-40

3. Periyot: 53-56

Beş faulle çıkan: Dk. 37.34 Marei (Pınar Karşıyaka)


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka'yı 74-73 yendi.

Gaziantep Basketbol bu skorla ligdeki 15. galibiyetine ulaşırken, Pınar Karşıyaka ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

Maça etkili bir oyunla başlayan konuk ekip, karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken 10-7 öne geçti. Üstünlüğünü korumayı başaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 20-18 önde bitirdi.

İkinci periyotta toparlanmaya başlayan Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ün elinden, içeriden ve dışarıdan peş peşe bulduğu basketlerle karşılaşmanın 13. dakikası geride kalırken 26-24 öne geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla devam eden maçın ilk yarısı 40-40 eşitlikle tamamlandı.

Başa baş devam eden karşılaşmanın 25. dakikası geride kalırken eşitlik (48-48) bozulmadı. 3. periyodun son bölümünde 56-51 üstünlük yakalayan İzmir ekibi, son çeyreğe de 56-53 önde girdi.

Maçın son çeyreğinde kıyasıya mücadele yaşandı. Son 4 dakikasına 63-63 eşitlikle girilen mücadeleyi 74-73 Gaziantep Basketbol kazandı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:32
  1. Basketbol
  2. Gaziantep Basketbol
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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