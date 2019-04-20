Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
- Gaziantep Basketbol: 74 - Pınar Karşıyaka: 7320 Nisan 2019 Cumartesi 17:32
Salon: Şahinbey
Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 2, Vasiliauskas 14, Jekiri 5, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 18, Murat Göktaş, Jelovac 11, Mckissic 18, Doğan Şenli 2
Pınar Karşıyaka: Walker 15, Birkan Batuk 10, İlkan Karaman 11, Henry 6, Marei 13, Berke Aygündüz, Akif Egemen Güven 12, Evans 6
1. Periyot: 18-20
Devre: 40-40
3. Periyot: 53-56
Beş faulle çıkan: Dk. 37.34 Marei (Pınar Karşıyaka)
GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka'yı 74-73 yendi.
Gaziantep Basketbol bu skorla ligdeki 15. galibiyetine ulaşırken, Pınar Karşıyaka ise 15. mağlubiyetini yaşadı.
Maça etkili bir oyunla başlayan konuk ekip, karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken 10-7 öne geçti. Üstünlüğünü korumayı başaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 20-18 önde bitirdi.
İkinci periyotta toparlanmaya başlayan Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ün elinden, içeriden ve dışarıdan peş peşe bulduğu basketlerle karşılaşmanın 13. dakikası geride kalırken 26-24 öne geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla devam eden maçın ilk yarısı 40-40 eşitlikle tamamlandı.
Başa baş devam eden karşılaşmanın 25. dakikası geride kalırken eşitlik (48-48) bozulmadı. 3. periyodun son bölümünde 56-51 üstünlük yakalayan İzmir ekibi, son çeyreğe de 56-53 önde girdi.
Maçın son çeyreğinde kıyasıya mücadele yaşandı. Son 4 dakikasına 63-63 eşitlikle girilen mücadeleyi 74-73 Gaziantep Basketbol kazandı.
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