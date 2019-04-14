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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Ligin 26. hafta mücadelesi tamamlandı

14 Nisan 2019 Pazar 20:06
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, 3 maçla tamamlandı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş Sompo Japan-Bahçeşehir Koleji: 80-78

Darüşşafaka Tekfen-Banvit: 82-89

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom: 82-89



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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 20:06
  1. 26. hafta
  2. Basketbol
  3. sonuç
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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