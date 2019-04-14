Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Ligin 26. hafta mücadelesi tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, 3 maçla tamamlandı. Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Beşiktaş Sompo Japan-Bahçeşehir Koleji: 80-78 Darüşşafaka Tekfen-Banvit: 82-89 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom: 82-89





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