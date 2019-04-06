Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 72 - TOFAŞ: 102



Salon: Gazanfer Bilge Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 13, Hayes 20, Tiby 20, Tankeu, Gibson 3, Arda Erdoğan, Berkay Candan 10, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Yiğit Can Vardal, Kerem Özkan 6, Uğur Hortum TOFAŞ: Barış Ermiş 4, Berkan Durmaz 10, Weems 15, Mejia 25, Elegar 10, Emre Tanışan 2, Mert Konuk, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 9, Yiğit Arslan 5, Trice 20 1. Periyot: 20-27 Devre: 37-54 3. Periyot: 54-77 Beş faulle çıkan: 35.17 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 102-72 yendi. Bu sonuçla TOFAŞ, ligde 16. galibiyetini alırken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 16. kez mağlup oldu. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, maçın ilk çeyreğinde oyuna ortak olmaya çalıştıysa da TOFAŞ, 1. periyodu 27-20 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı da 54-37 önde tamamladı. İlk periyot dışında fazla varlık gösteremeyen rakibi karşısında iyi oyununu ikinci yarıya taşıyan TOFAŞ, 3. periyot sonunda farkı 23 sayıya (77-54) çıkardı. TOFAŞ, karşılaşmayı da 102-72 kazandı.

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