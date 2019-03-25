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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka Tekfen: 85 - Afyon Belediyespor: 67

25 Mart 2019 Pazartesi 21:24
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Diebler 14, Evans 5, Eric 17, Mert Akay 2, Berk Demir 5, Muhammed Baygül 6, Oğuz Savaş, Kidd 6, Kartal Özmızrak 11

Afyon Belediyespor: Calloway 6, Culpepper 15, Altan Erol 15, Cevher Özer 8, Hagins 12, Dorukhan Engindeniz, Oğulcan Baykan, Serkan Menteşe 2, Carter 9, İsmail Kerem Gülmez, Talat Altunbey

1. Periyot: 20-19

Devre: 39-31

3. Periyot: 58-51


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Afyon Belediyespor'u 85-67 yendi.

Ev sahibi takım, 9. galibiyetini elde etti. Üst üste 8. yenilgisini alan konuk ekip, toplamda ise 16. kez mağlup oldu.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğini Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor karşısında 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümünde boyalı alandan skor üreten Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikayı 26-25 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı top kayıplarıyla geçildi. Afyon Belediyespor, hızlı hücumlarla pota altından Hagins'le sayılar bulsa da Berk Demir ve Kidd'le dış atışlarda isabet kaydeden ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-31 üstün girdi.

İkinci yarıya Darüşşafaka Tekfen, art arda bulduğu basketlerle başladı. Yeşil-siyahlı ekip, Eric'in sayılarıyla 23. dakikada farkı 16 sayıya yükseltti: 49-33. Top kayıpları yapan rakibi karşısında toparlanan Afyon Belediyespor, hızlı hücumlarla etkili olmaya devam etti. Konuk ekip, Cevher Özer ve Altan Erol'un sayılarıyla 28. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 54-47. Son anları karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü çeyreği Darüşşafaka Tekfen, 58-51 önde bitirdi.

Son periyoda savunmada ve hücumda dengeli başlayan Afyon Belediyespor, 32. dakika biterken farkı 2 sayıya düşürdü: 62-60. Boyalı alan iyi savunan konuk ekip karşısında üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 70-60. Kalan sürede farkı bir ara 20 sayıya (85-65) kadar çıkaran ev sahibi takım, maçı 85-67 kazandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:24
  1. Afyon Belediyespor
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  3. darüşşafaka tekfen
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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