



Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Semih Vural

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 26, Heslip 9, Ellis 16, Babic 8, Semih Erden 14, Mehmet Yağmur 2, Ramazan Tekin, Caner Topaloğlu, Minchev

Afyon Belediyespor: Calloway 9, Culpepper 13, Altan Erol 7, Cevher Özer 2, Carter 18, Dorukhan Engindeniz 3, Oğulcan Baykan, Hagins 7, Serkan Menteşe, Zelionis 11

1. Periyot: 18-16

Devre: 35-39

3. Periyot: 57-56

Beş faulle çıkan: 39.06 Altan Erol (Afyon Belediyespor)





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 75-70 yendi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde etti. Afyonkarahisar temsilcisi ise 13. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya 8-0'lık seriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Semih Erden'in pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 14-8 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde oyunu dengeleyen Afyon Belediyespor, Altan Erol ve Calloway'ın üç sayılık basketleriyle farkı 2 sayıya kadar indirse de turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Afyon Belediyespor, Zelionis ile Hagins'in hızlı hücumlardan ürettiği sayılarla 14. dakikada öne (22-24) geçti. Zelionis'in pota altından, Culpepper'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

İkinci yarıda tempoyu arttıran Afyon Belediyespor, hücumlardan boş dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Carter'ın etkili oyunuyla 26. dakikada farkı 13 sayıya taşıdı: 43-56. Savunmasını sertleştiren ve çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen turuncu-lacivertli ekip, Babic ile Holloway'ın kaydettiği basketlerle farkı kapattı ve final periyoduna 57-56 üstün girdi.

Son çeyrekte iki ekip de pota altından sayılar üretirken 35. dakika 65-65'lik eşitlikle geçildi. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada turuncu-lacivertli ekip, Halloway'ın boyalı alandan kaydettiği basketle 39. dakikada üstünlüğü yeniden ele aldı: 72-70. Ellis'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 75-70 galip ayrıldı.



