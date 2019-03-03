



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen

Anadolu Efes: Micic 14, Buğrahan Tuncer 4, Anderson 23, Moerman 8, Dunston 8, Larkin 6, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı 4

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 11, Sloukas 14, Melli 10, Datome 12, Vesely 9, Melih Mahmutoğlu 3, Kalinic 6, Sinan Güler

1. Periyot: 20-15

Devre: 31-31

3. Periyot: 45-48





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe Beko dış atışlardan basketler bulurken, pota altından skor üreten Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. İki takımın da sert savunma yaptığı kalan dilimde Kalinic, Ali Muhammed ve Melli ile skor üreten Fenerbahçe Beko'ya Anderson, Moerman ve Dunston ile yanıt veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Sloukas, Vesely ve Datome ile pota altından, Melih Mahmutoğlu ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak oyunda dengeyi kuran Fenerbahçe Beko, 15. dakikada öne geçti: 23-24. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği çeyreğin kalan bölümünde iki takım da karşılıklı basketler buldu ve soyunma odasına 31-31 beraberlikle gidildi.

Üçüncü çeyreğin başında 2 takım da hızlı hücumlardan sayılar buldu ve 26. dakika 40-40 berabere geçildi. Ardından Datome ve Kalinic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, 27. dakikaya girilirken farkı 6 sayıya çıkardı: 40-46. İki takımın da hücumda düşük yüzdeyle oynadığı kalan bölümde Anadolu Efes'in Anderson ve Micic ile bulduğu basketlere Vesely'nin serbest atış çizgisinden kazandırdığı sayılarla cevap veren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 48-45 önde girdi.

Dördüncü periyotta Sloukas ve Ali Muhammed'in dış atışlardan üst üste kazandırdığı basketlerle sonuca giden Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 49-59. Ardından Micic, Sertaç Şanlı ve Anderson ile 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe isabetler kaydederek oyunda yeniden dengeyi sağlayan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 61-63. Ev sahibi takım, savunmada ritmi bozulan Fenerbahçe Beko karşısında Micic'in basket faulden kazandırdığı sayılarla 38. dakikada yeniden öne geçti: 64-63. Büyük bir heyecanın yaşandığı kalan bölümde konuk takımın Sloukas ile bulduğu sayılara Dunston ve Anderson'ın basketleriyle yanıt veren Anadolu Efes, son 10 saniyeye 2 sayılık avantajla girdi: 67-65. Fenerbahçe, son hücumda Sloukas ile isabet bulamadı ve Anadolu Efes karşılaşmadan 67-65 galip ayrıldı.