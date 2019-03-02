Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Gaziantep Basketbol: 85 - Türk Telekom: 79



Salon: Şahinbey Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 14, Orhan Haciyeva 12, Murat Göktaş, Vasiliauskas 8, Jelovac 12, Yunus Çankaya 2, Kadir Bayram, Jekiri 13, Tomas 15, Mckissic 9 Türk Telekom: Landesberg 13, Redding, Polat Kaya, Yunus Emre Sonsırma 11, Ender Arslan 8, Kaya Peker 5, Nusret Yıldırım, Gabriel 7, Campbell 11, Stimac 24 1. Periyot: 21-15 Devre: 44-41 3. Periyot: 63-51 Beş faulle çıkan: 37.20 Ender Arslan (Türk Telekom)

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, sahasında Türk Telekom’u 85-79 yendi. Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 12-4 önde geçti. Orhan Haciyeva, Tomas ve Can Uğur Öğüt ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ikinci yarıda, Gaziantep Basketbol soyunma odasına 44-41 üstün gitti. Üçüncü periyotta Jelovac, Jekiri ve Tomas ile sayılar bularak farkı açan ev sahibi ekip karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı. Türk Telekom'dan Stimac, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.