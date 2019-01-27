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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 71 - Banvit: 100

27 Ocak 2019 Pazar 19:51
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Halit Can Cihan

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 20, Eldridge 3, Tiby 8, Gibson 11, Williams 16, Arda Erdoğan, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 7, Berkay Candan 6, Deniz Kılıçlı

Banvit: Rıdvan Öncel 6, Neal 19, Shelton 27, Moore 14, Morgan 12, Perez 8, Metehan Akyel, Ragıp Berke Atar 2, İsmail Cem Ulusoy 9, Tolga Geçim 3

1. Periyot: 27-19

Devre: 50-43

3. Periyot: 56-77

Beş faulle çıkanlar: 31.55 Ragıp Berke Atar (Banvit), 33.56 Gibson (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Banvit, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 100-71 yenerek üst üste 4. kez sahadan galip ayrıldı.

Banvit, toplamda ise 6. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip, 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya pota altından Tiby ve Williams'ın bulduğu basketlerle başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 6. dakikayı 18-10 önde geçti. Eldridge'nin üç sayılık basketiyle Banvit karşısında farkı 8. dakikada 14 sayıya (24-10) çıkaran ev sahibi ekip, birinci periyodu 27-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi bir başlangıçla giren Banvit, 11-1'lik seriyle 13. dakikada öne geçti: 28-30. Ardından Williams, Gibson ve Hayes'in basketleriyle toparlanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına 50-43 önde girdi.

İkinci yarıya Banvit etkili bir performansla başladı. Savunmada ritmini bulan konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 23. dakika beraberliği sağladı: 50-50. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, çeyrek boyunca skor üretmekte zorlandı. Moore, Perez, Shelton, Morgan'ın basketleriyle öne geçen Banvit, top kayıpları yapan rakibi karşısında tempoyu yükselterek farkı 29. dakikada 16 sayıya çıkardı: 53-69. Üçüncü çeyreğin tamamında 34-6'lık seri yakalayan konuk ekip, final periyoduna 21 sayı (77-56) farkla önde gitti.

Son çeyrekte farkı açmaya devam eden Banvit, maçı da 29 sayı farkla 100-71 kazandı.


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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:51
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