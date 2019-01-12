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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- TOFAŞ: 89 - Beşiktaş Sompo Japan: 79

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Baki

TOFAŞ: Weems 11, Mejia 16, Garrett 16, Elegar 14, Yiğit Arslan 6, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 8, Kadji 9, Muhsin Yaşar 7

Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu 9, Buva 9, Pressey 20, Rich 13, Gibson 15, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin, Kenan Sipahi 4, Samet Geyik 4, Benzing 3

1. Periyot: 16-17

Devre: 47-29

3. Periyot: 67-52

Beş faulle çıkan: 35.06 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Japan)


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-79 yendi.

Karşılaşmaya Weems'in smacıyla başlayan TOFAŞ'a, Erkan Veyseloğlu, Pressey ve Buva'nın sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayarak karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 2. dakikayı 8-2 önde geçti. TOFAŞ, Weems ve Mejia'nın içeriye kat ederek bulduğu basketlerle 7. dakikada skoru eşitlese de (10-10) konuk takım, ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda hem savunmada hem de hücumda çok iyi başlayan TOFAŞ, Yiğit Arslan'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği sayılar ve yaptığı asistlerle 13-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Ardından rakibine tam saha baskı uygulayan mavi-yeşilliler, hücumda da Elegar ve Mejia ile boyalı alanı domine etti ve 10-0'lık seriyle farkı 19. dakikada 16 sayıya kadar (43-27) yükseltti. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren TOFAŞ, soyunma odasına 47-29 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı korumak için daha kontrollü bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, Kadji'nin sayılarıyla 25. dakikayı 54-38 üstün geçti. Başantrenör Dusko Ivanovic'in aldığı molanın ardından oyuna farklı bir anlayışla çıkan Beşiktaş Sompo Japan, savunmasını sertleştirerek TOFAŞ'ı top kayıplarına zorladı. Rich ve Erkan Veyseloğlu ile peş peşe 3 sayılık basketler bulan siyah-beyazlılar, 28. dakikada farkı tek haneye indirdi: 56-49. Siyah-beyazlı takımın bu oyununa alan savunmasıyla karşılık veren TOFAŞ, Mejia'nın etkili performansıyla 11-0'lık seri yakaladı ve periyodun bitimine 18 saniye kala farkı 18 sayıya çıkardı: 67-49. Ev sahibi takım, final periyoduna 67-52 üstün girdi.

Son periyotta farkı azaltmak için ekstra atışlar deneyen Beşiktaş Sompo Japan, Pressey ve Gibson ile skor üreterek 35. dakikada skoru 74-65'e çekti. Ardından baskısını iyice arttıran siyah-beyazlılar, Rich ve Gibson ikilisiyle sayılar bulmaya devam etti ve 36. dakikada farkı 5 sayıya kadar indi: 75-70. Boyalı alanda Garrett ve Elegar'ın devreye girmesiyle tekrar skor bulan TOFAŞ, rakibinin direnci kırarak oyundaki üstünlüğü eline geçirdi ve karşılaşmadan da 89-79 galip ayrıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:52
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. TOFAŞ

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