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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Pınar Karşıyaka: 103 - Bahçeşehir Koleji: 77

06 Ocak 2019 Pazar 17:10
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Pınar Karşıyaka: Walker 13, Henry 18, Birkan Batuk 11, İlkan Karaman 2, Marei 32, Berk Uğurlu 18, Berke Aygündüz 2, Egemen Güven 2, Erdi Gülaslan 5, Görkem Doğan, Arca Tülüoğlu

Bahçeşehir Koleji: Colom 4, Harris 27, Rautins 13, Slaughter 4, White 11, Can Altıntığ 4, Cevat Alper Özcan 2, Hakan Yapar 8, Emir Preldzic 2, Hadi Özdemir 2, Ahmet Fatih Cantitiz

1. Periyot: 21-24

Devre: 46-45

3. Periyot: 74-65


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 mağlup etti.

Müsabakanın başında Pınar Karşıyaka'nın 4-0 öne geçerken Rautins ve Harris'le üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 9-18. Ev sahibi ekibin farkı azalttığı ilk periyodu Bahçeşehir Koleji 24-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakikada Berk Uğurlu ile bulduğu basketle 31-30 öne geçti. Son 3 dakikasına 37-37 eşitlikle girilen devreyi Pınar Karşıyaka, Walker'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 46-45 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında farkı 7 sayıya yükselten (52-45) Pınar Karşıyaka önünde 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 23. dakikada 54-52 öne geçti. Pınar Karşıyaka'nın tekrar üstünlüğü ele geçirdiği periyotta ev sahibi ekip, 28. dakikada Marei'nin 28. dakikada bulduğu basketle farkı 7 sayıya yükseltti: 68-61. Son dakikada farkı 10 sayıya çıkaran (74-64) Pınar Karşıyaka, periyodu 74-65 galip bitirdi.

Son periyotta Berk, Henry ve Birkan'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 37. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 97-73. Pınar Karşıyaka müsabakadan 103-77 galip ayrıldı.

Müsabakayı A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:10
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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