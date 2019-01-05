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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80 - Anadolu Efes: 93

05 Ocak 2019 Cumartesi 19:21
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Cebeci

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 13, Holloway 17, Babic 19, Kulig 11, Semih Erden 6, Ramazan Tekin 6, Minchev 8, Mert Çevik, Ali Kavaklıoğlu, Mert Gizir

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 13, Micic 14, Simon 31, Motum 13, Dunston 11, Metecan Birsen, Anderson 3, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 6

1. Periyot: 26-20

Devre: 46-41

3. Periyot: 65-64


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-80 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. Son sıradaki ev sahibi takım ise 11. kez sahadan yenik ayrıldı.

Dengeli başlayan müsabakanın 4. dakikasını, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 8-7 önde geçti. Periyot boyunca pota altından ve hızlı hücumlardan skor üreten ev sahibi ekip, Anadolu Efes karşısında ilk çeyreği 26-20 üstün kapattı.

İkinci periyotta Babic ve Holloway'in sayılarıyla hücumda tempolu oyununu sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikada farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı. Daha sonra oyun kurucularının yanı sıra pivotlarıyla üst üste basketler bulan Anadolu Efes, yakaladığı 14-4'lük seriyle 18. dakikada öne geçti: 38-39. İlk yarının son anlarında özellikle Mehmet Yağmur'la etkili hızlı hücumlar yapan ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-41 önde girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya da iyi başladı. Semih Erden, Babic ve Holloway'le sayılar bulan ev sahibi takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 53-42. Top kayıpları yapan rakibi karşısında Micic'le hücumda tempoyu arttıran Anadolu Efes, 29. dakikada beraberliği yakaladı: 61-61. Çeyreğin son bölümleri karşılıklı basketlere sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 65-64 önde gitti.

Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Simon'la peş peşe üç sayılık basketler kaydeden Anadolu Efes, 33. dakikayı 74-69 önde bitirdi. Oyunu ağırlığını koyan Simon'la özellikle dış atışlardan isabetler bulmaya devam eden konuk ekip, hücumda temposunu kaybeden rakibi karşısında bitime 1 dakika 14 saniye kala farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 77-93. Kalan sürede farkı koruyan Anadolu Efes, maçı 93-80 kazandı.

Anadolu Efes'te 11'de 8 üç sayılık isabet sağlayan Simon, 31 sayı ile maçın en skoreri oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Babic 19 sayı üretti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 19:21
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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