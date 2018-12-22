THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 78 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 97

22 Aralık 2018 Cumartesi 19:53
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Cebeci

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ali Köseoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 17, Holloway 20, Babic 7, Minchev 12, Semih Erden 9, Spight 9, Kulig, Ramazan Tekin 4, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 20, Eldridge 16, Tiby 14, Gibson 19, Williams 20, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Oğulcan Baykan, Arda Erdoğan, Kerem Hortum

1. Periyot: 24-18

Devre: 39-36

3. Periyot: 59-65


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 97-78 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor iyi başladığı maçta ilk periyodu 24-18 üstün geçerken, soyunma odasına da 39-36 önde gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, üçüncü çeyreğini 65-59 önde bitirdiği müsabakadan 97-78 galip ayrıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla lige 5. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:53
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Basketbol
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Çocuklar ev işi yapmalı mı?
    3. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    4. "İsrail'in oyalama siyaseti Gazze'de..
    5. Bakan Çavuşoğlu Tunus'ta!
    6. İran'dan ABD ile gizlice görüştüğü..
    7. BM'nin "Hudeyde'ye ateşkes..
    8. Basketbol: Toplu sonuç
    9. Gazi Muhterem Doğan,..
    10. İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de
    11. Guyana'da hükümet düştü
    12. Uluslararası Dostluk Kısa Film..
    13. Beşiktaş'ta şok sakatlık! Gole..
    14. Manchester City evinde yenildi
    15. ABD'nin Suriye kararı sonrası istifa..
    16. DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. "Tam saha operasyon hayat memat..
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    20. Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti