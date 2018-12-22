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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka: 82 - Gaziantep Basketbol: 81

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:34
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon:Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yaman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik

Pınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 26, Tayfun Erülkü, İlkan Karaman 3, Marei 23, Chatman 2, Egemen Güven, Erdi Günaslan 5, Gailius 3

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 7, Kadir Bayram, Jekiri 14, Tomas 31, McKissic 16, Greene 11, James 2, Doğan Şenli, Yunus Çankaya

1. Periyot: 18-23

Devre: 48-42

3. Periyot: 67-62

5 faulle çıkan: 37.25 Jekiri (Gaziantep Basketbol)



İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka evinde Gaziantep Basketbol'u 82-81 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 23-18 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 48-42 üstün gitti.

Ev sahibi takım, üçüncü periyodu 67-62 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka, son periyodu çekişmeli geçen karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:34
  1. Basketbol
  2. Gaziantep Basketbol
  3. maç
  4. Pınar Karşıyaka
  5. Tahincioğlu Basketbol

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