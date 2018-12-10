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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Bahçeşehir Koleji: 81 - Anadolu Efes: 87

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:44
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Bahçeşehir Koleji: Colom 17, Cevat Alper Özcan 12, Rautins 11, White 26, Slaughter 4, Hadi Özdemir 4, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 7, Babb

Anadolu Efes: Larkin 10, Doğuş Balbay, Simon 4, Moerman 24, Dunston 14, James Metecan Birsen 3, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 9, Micic 23

1. Periyot: 20-20

Devre: 36-40

3. Periyot: 52-63


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın kapanış mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 87-81 yendi.

Bu sonuçla, konuk ekip ligdeki 7. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 6. kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılaşmaya hücumda tempolu başlayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Micic'in oyuna dahil olmasıyla ritmini bulan Anadolu Efes, Moerman'ın kaydettiği basketle 8. dakikada beraberliği yakaladı: 15-15. Dengeli geçen ilk çeyrek, 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyoda Micic'in basketleriyle giren Anadolu Efes, 13. dakikayı 28-24 üstün tamamladı. Çeyreğin ilk bölümünde sert savunmasıyla etkili olan konuk ekip, dış atışlardan sayı üretmeye çalışan Bahçeşehir Koleji karşısında 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 28-38. Ev sahibi ekip, Hakan Yapar ve Cevat Alper Özcan'la üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretse de Anadolu Efes soyunma odasına 40-36 önde gitti.

Anadolu Efes, ikinci yarıya da etkili başladı. Konuk ekip, üst üste top kayıpları yapan Bahçeşehir Koleji karşısında pota altında Micic, Dunston ve Moerman'ın bulduğu basketlerle 26. dakikayı 53-45 önde geçti. Anadolu Efes, final periyoduna da Moerman'ın basketiyle 11 sayılık (63-52) üstünlükle girdi.

Son çeyreğe Larkin ve Metecan Birsen'in üç sayılık basketleriyle başlayan konuk ekip, savunmada sorun yaşayan Bahçeşehir Koleji karşısında 34. dakika biterken farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 59-76. Maçın son bölümleri karşılıklı basketlere sahne olurken White ile peş peşe dış atışlarda isabet bulan Bahçeşehir Koleji, bitime 52 saniye kala farkı 7 sayıya düşürdü: 79-86. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 87-81 kazandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:44
  1. Anadolu Efes
  2. Bahçeşehir koleji
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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