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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 65 - Bahçeşehir Koleji: 63

06 Aralık 2018 Perşembe 21:43
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 7, Jekiri 14, McKissic 8, Can Uğur Öğüt 2, James 11, Kadir Bayram, Tomas 16, Doğan Şenli 5

Bahçeşehir Koleji: Rautins 21, White 11, Cevat Alper Özcan 9, Colom 9, Slaughter 10, Ahmet Fatih Cantitiz, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar, Babb 3

1. Periyot: 15-13

Devre: 36-23

3. Periyot: 51-41


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın son maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 yendi.

Maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk 5 dakika geride kalırken 9 sayılık (4-13) farka ulaştı. Bu bölümden sonra 11-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Gaziantep ekibi, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı açtı ve devreyi 36-23 önde kapattı.

Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyreği de Gaziantep Basketbol 51-41 önde bitirdi.

Maçın son periyodunda Bahçeşehir Koleji farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol, parkeden 65-63 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:43
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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