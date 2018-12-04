



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker

Fenerbahçe: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı

Pınar Karşıyaka: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu 7, Gailius 3, İlkan Karaman 7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü 3, Chatman 2

1. Periyot: 18-28

Devre: 37-42

3. Periyot: 55-55





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-72 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, pota altından basketler üreten rakibi karşısında Lauvergne'nin sayılarıyla 5. dakikayı 13-10 üstün geçti. Marei'nin kaydettiği sayılarla 11-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Pınar Karşyaka, 9. dakikada farkı 8 sayıya (13-21) çıkardı. Walker'ın sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Pınar Karşıyaka, Tayfun Erülkü'nün üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 22-33. Baskıyı artıran ve Ali Muhammed'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 1'e (32-33) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken İzmir temsilcisi, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

İkinci yarıya Ali Muhammed'in sayısıyla başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 26. dakikada öne geçti: 49-47. Marei'nin pota altından kaydettiği sayılarla Pınar Karşıyaka, oyuna denge getirdi ve final periyoduna 55-55 eşitlikle girildi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Lauvergne'nin sayılarıyla 34. dakikada farkı 8'e (65-57) çıkardı. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Kalinic'in kaydettiği basketlerle 37. dakikada farkı çift hanelere (74-64) taşıyan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 80-72 galip ayrıldı.





- Guduric oyuna devam edemedi





Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

İkinci yarıda bir pozisyonda turnikeye girerken yere düşen Guduric, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyunu terk etti.