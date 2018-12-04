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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Darüşşafaka Tekfen: 79 - Galatasaray: 84

04 Aralık 2018 Salı 20:25
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 7, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut, Berk Demir 6, Doğuş Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş, Brown 17

Galatasaray: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz, Hayes 8, Auguste 18, Webster 13, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 17

1. Periyot: 15-20

Devre: 37-43

3. Periyot: 61-62


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 84-79 yendi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 4. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadeleye savunmada iyi başlayan Galatasaray, arka arkaya top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 5. dakikayı 7-2 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, yaptıkları tam saha baskının sonucunda top kayıplarına devam eden rakibi önünde 7. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 4-16. Hücumda bu dakikadan sonra toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Brown, Kidd ve Evans'la bulduğu sayılarla ilk çeyreğin bitimine 44 saniye kala farkı 5 sayıya indirdi: 15-20. Birinci periyot, konuk ekibin 20-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi takım, ikinci periyoda da top kayıplarıyla başladı. Ayberk Olmaz, Erol Can Çinko ve Göksenin Köksal ile sayılar bulan Galatasaray, 13. dakikayı 27-22 önde bitirdi. Çeyreğin ortaları karşılıklı basketlere sahne olurken, Darüşşafaka Tekfen, Brown'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 3 sayıya (26-29) indirdi. Uzun oyuncularıyla pota altında etkili olan sarı-kırmızılı takım, 18. dakikayı 37-32 üstün geçti. Galatasaray, ilk yarıyı da 43-37 önde tamamladı.

İkinci yarıya Eric ve Brown'ın basketleriyle tempolu başlayan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada öne geçti: 48-47. Savunmada ve hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-siyahlılar, Galatasaray karşısında 25. dakikada skoru 53-47'ye getirdi. Konuk ekip, temposu düşen rakibi önünde Auguste, Webster ve Göksenin Köksal ile sayılar bulsa da 27. dakikayı 1 sayı geride geçti: 58-57. Oyun kurucularından çeyreğin son anlarında skora önemli katkı alan Galatasaray, üçüncü periyodun bitimine 9 saniye kala Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 62-61 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 62-61 üstün gitti.

Dördüncü periyot, karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Doğuş Özdemiroğlu ve Brown'la skor üreten Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikayı 72-67 önde bitirdi. Sarı-kırmızılılar, hücumda boş atışlardan yararlanamayan rakibi karşısında Klobucar'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 36. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 75-74. Savunma sertliğini son anlarda artıran Galatasaray, Webster ve Harrison'ın ürettiği sayılarla bitime 2 dakika 27 saniye kala 79-75'lik üstünlüğü sağladı. Son anları oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Evans ve Kidd'le kritik basketler bulan yeşil-siyahlılar, bitime 33 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü: 79-80. Konuk ekip, pota altında Klobucar'ın basketiyle bitime 16 saniye kala farkı 3 sayıya çıkardı: 79-82. Kalan sürede iyi savunma yapan Galatasaray, serbest atışlardan ürettiği sayılarla maçı 84-79 kazandı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:25
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Galatasaray
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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