Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükseldi.
Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükseldi.29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:38
Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükseldi.
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