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Tahincioğlu All-Star 2019'da kadrolar belirlendi

- Organizasyonda Avrupa ve Asya karmalarında mücadele edecek basketbolcular belli oldu

11 Ocak 2019 Cuma 14:29
Tahincioğlu All-Star 2019'da kadrolar belirlendi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda karşılaşacak Avrupa ve Asya karmalarının kadrolarını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, "www.redbull.com/bslallstar" adresi üzerinden basketbolseverler tarafından seçildi.

Avrupa Karması Başantrenörü Ergin Ataman ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören, bu 5 isme kendi tercihlerini ekleyerek kadrolara son halini verdi.

Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman, Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen) ve Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), yedeklerinde ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich, Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison, Göksenin Köksal (Galatasaray) yer aldı.

Asya karmasının ilk 5'inde Alp Karahan (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) bulunurken, yedekler ise Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne, Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (TOFAŞ), Sylven Landesberg'den (Türk Telekom) oluştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:29
  1. Basketbol
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  3. Tahincioğlu All-Star 2019
  4. Türkiye Basketbol Federasyonu

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