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Siyaset Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin AK Parti'den açıklama
Siyaset

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin AK Parti'den açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-17 18:12:00 -
Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, "Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması 2 ay daha uzadı. Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor."

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