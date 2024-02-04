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Gündem Taha Duymaz'ın annesi: Benim için hala dün gibi
Gündem

Taha Duymaz'ın annesi: Benim için hala dün gibi

Yeniakit Publisher
2024-02-04 09:02:00 - 2024-02-04 09:11:35
Taha Duymaz'ın annesi: Benim için hala dün gibi

Depremde 3 evladını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi, “Bir yıl geçti ama benim için dün gibi” dedi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi’nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti. Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi’nde defnedilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnedildiği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor. Evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, çocuklarının fotoğrafları ile teselli bulmaya çalışıyor.

Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini ifade eden Meryem Duymaz, “Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü” ifadelerine yer verdi.

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