Taha Akyol'un kankası FETÖ'cü tahliye oldu!

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından, 16 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilen, Karar yazarı Taha Akyol'un kankası eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur tahliye edildi.

'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçu!

İbrahim Okur, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılandı. Duruşmalarda FETÖ'ye dair bildiklerini anlatan Okur'a, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Okur'a verilen ceza, Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca 18 yıla çıkarıldı. Ardından da etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 12 yıl hapse çevrildi. İyi hal indirimin uygulanmasıyla da Okur 10 yıl hapse mahkum edildi. Okur’un tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

'Örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması gerekir'

İbrahim Okur, Yargıtay 9. Dairesi’nin kararını, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşıdı. Temyiz incelemesini tamamlayan Genel Kurul, oy çokluğu ile İbrahim Okur’a “FETÖ yöneticiliği” suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını bozdu. Genel Kurul, Okur’un “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İçeride geçirdiği süre ve etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak, Okur’un tahliyesine karar verildi.

Yargıtay Genel Kurulu'nun bozma kararı 9. Ceza Dairesi’ne gidecek. Daire de bozma kararı doğrultusunda yargılamayı yenileyecek.

Akyol, Okur için 'cemaatçi olması mümkün değil' demişti!

Taha Akyol'un 2014'te yazdığı "Gayrımeşru sayarız" başlıklı yazısında "Cemaatçi olması mümkün değil" dediği 3 isimden birisi de İbrahim Okur'du.