Taha Akyol'dan Babacan'a selam, yalakalığa devam! Iyyy, ortalık yine vıcık vıcık oldu

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, yine bildik nakaratları tekrarladı.

Akyol, "Bir kabus gibi geçen 2022’de ekmeğimizi küçülten iktisadi sorunların da temelinde “kurallar, kurumlar” sorunu olduğunu artık görmeliyiz. (...) Son on yılda Bulgaristan, Romanya, Malezya, Gürcistan bile kişi başı refah dünya sıralamasında bizi geçti!.. Farkında mıyız?" ifadelerini kullandı.

Akyol, "Bütün mesele budur! Devlet parasının seçim kazanmak için popülist politikalara değil, üretimi ve verimliliği artıran mal ve hizmet politikalarına gitmesi… Modern devlette Merkez Bankası bağımsızlığı, bağımsız Düzenleme ve Denetleme kurumları, bağımsız Sayıştay’ın verimlilik denetimi yapabilmesi, etkin Meclis denetimi hep bunun içindir. Bu reforme edilmiş yapı, 2011’den itibarın adım adım bozuldu. Ali Babacan’ın, Mehmet Şimşek’in, bağımsız kurumların direnişi tasfiye edildi" diyerek de bütün derdinin Babacan cilalaması olduğunu ortaya koydu.