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Taha Akgül: "Minderin kangalıyım"

Sivas’ta bulunan amcasının kangal çiftliğini ziyaret eden 7 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, "Köpeklerin en yiğidi kangal, ben de minderin kangalıyım diyebilirim" dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:05
Taha Akgül: "Minderin kangalıyım"

Sivas’ta bulunan amcasının kangal çiftliğini ziyaret eden 7 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, "Köpeklerin en yiğidi kangal, ben de minderin kangalıyım diyebilirim" dedi.


Sivas’ta kangal yetiştiriciliği yapan amcası Cahit Akgül’ün çiftliğini ziyaret eden Taha Akgül, kangal cinsi köpekler ile yakından ilgilendi. Burada dünyaca ünlü kangal cinsi köpekleri seven Akgül, stres attı.



"Minderin kangalıyım"


Burada açıklama yapan Akgül, köpeklerin en yiğidinin kangal cinsi köpekler olduğunu ve minderin de kangalının kendisi olabileceğini ifade ederek, “Ben doğma büyüme Sivaslı’yım. Biz bu topraklarda yetiştik. Burası yiğidin harman olduğu yer. Ham dolsun ülkemize çok büyük şampiyonluklar kazandırdık. Sivas’ın da en meşhur zaten özelliği kangal köpeği, yani bu özelliği ile tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya nam salmış bir ilimiz. Kangalın Sivas’tan çıkması ve köpeklerin en yiğidi olması bizim için çok büyük bir gurur. Benim de kangal köpeğim var. Kampımızda yine aynı şekilde köpeklerimiz var. Bugün amcamın çiftliğindeyiz. Kendisi çok iyi bir yetiştirici. Sivas’ımızın kültürünü mirasını tüm Türkiye’ye tanıtıyor sağ olsun, emek veriyor. Burada çok güzel köpekler var. Biz de Anadolu aslanıyız. Bizim de Anadolu aslanımız kangal köpeğimiz. Köpeklerin de en yiğidi zaten kangal, biz de minderin yine aynı şekilde kangalıyım diyebilirim“ diye konuştu.



Uğur ve şansa inanmıyor


Akgül, uğur ve şansa inanmadığını söyleyerek, “İyi çalışıyorum, iyi çalıştıktan sonra da Allah’a dua ediyorum. Uğura şansa çok inanan bir insan değilim. Ben dua ederim Rabbim zaten hak edenin çalışanın hakkını zaten teslim ediyor. Duadan hariç başka bir totemim yok. Önümüzde dünya şampiyonası var. 2019 Eylül ayında Astana’da yapılacak. Buranın önemi şu olimpiyatlara vize veriyor, yani ilk beşe giren sporcular direkt vize alacak. Son Avrupa şampiyonu olarak zaten favori bir şekilde, Allah’ın izniyle gireceğim. Çalışmalara hemen başladım. 7’inci Avrupa şampiyonluğum bana çok fazla bir şey katmadı yani. Daha önceden zaten 6 defa vardı rehavete kapılmadım. Geleli biz 10 gün oluyor, 10 günde inanın 5 tane antrenman yaptım. Bu bilinçte bir adamım. Başarımın sırrı tamamen bu” şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:05
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