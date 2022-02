Tadına doyulmayan lezzet Dibek kahvesi de cep yakmaya başladı

Mardin’e özgü dibek kahvesi, baharat ve bitki karışımından oluşuyor. Dibek kahvesinin hafızayı güçlendirdiği, hazmı kolaylaştırdığı, kanseri önlediği, kolesterolü düşürdüğü, safra taşlarını yok ettiği biliniyor. Dibek kahvesinin faydaları saymakla bitmezken, kur nedeniyle fiyatının yükselmesi kahve tiryakilerinin cebini yakıyor.

5 yıldır kahve, kuruyemiş ve şekerleme işi ile uğraşan Hamza Uçar, “Dibek kahvesi Mardin'e özgü bir kahvedir. Mardin'de uzun bir süredir Türk kahvesine alternatif olarak çıkan bir kahvedir ve bayağı da talep oluştu. Bu talepler hafif ve yumuşak olmasından kaynaklanıyor. Dibek kahvesi, içerisinde bitki ve baharat çeşitlerini barındırır. Tamamen karışım ve herkes tarafından şu an için beğenilen bir kahvedir. 5 ay önce yaklaşık 80 lira bandındaydı, şu an 140-150-160 lira fiyat aralığındadır. Bu fiyat net değil, ama 140 ile 170 lira arasında satılmaktadır” dedi.

“5 ay önce 1 kilo kahve alan bir müşteri şimdi 250 grama düştü”

1 kilogram kahve alan bir müşterinin şu an 200-250 gramın altına düştüğünü belirten Uçar, “Satış şu an için normal ama düşüş çok fazla. 1 kilogram olan bir misafir şu an için 250 gram olabiliyor. İlk defa bu yıl kahve fiyatlarındaki ciddi bir artıştan dolayı hem sürümde azalma oldu. Hem tedarik etme de sıkıntı yaşar olduk. Kahve sadece döviz kuruna bağlı değil, dünya genelinde yaşanan bir kahve krizi var. Doların da buna çok etkisi oldu. 5 ay önce kadar kilo fiyatı ortalama 80 lira civarındaydı. Karışık dibek kahvesi şu anda 140 ile 160 lira civarında değişiyor. Rakamlar dolar kurunun düşmesine rağmen fiyatlarda artış hala sürmektedir ve bu düşüş fiyatları düşürmüyor. Normalde biz, marka olarak müşterilerimize gereken en uygun fiyattan kahve hizmeti vermeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.