Tadına bakan herkesin tarif istediği: Şahane balkabağı tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı püf noktaları

Tadına Bakan Herkesin Tarif İstediği (Şahane Balkabağı Tatlısı) Tarifi'nin Malzemeleri

2.5 kilo bal kabağı (4 kalın dilim çıkıyor)

3.5 su bardağı şeker (700 ml)

3 yemek kaşığı dolusu pekmez

1-2 tatlı kaşığı limon suyu

Serviste tahin

Tadına Bakan Herkesin Tarif İstediği (Şahane Balkabağı Tatlısı) Tarifi'nin Yapılışı

Öncelikle kabakları 4 iri dilim olacak şekilde keselim. Daha sonra, bir parmak uzunluğunda, iki parmak genişliğinde olacak şekilde dilimlere ayıralım. Son olarak dış kabuklarını soymaya başlayalım. Hiç yeşil kısım kalmayacak şekilde temizleyelim. Ardından en geniş tabanlı ve derin tava yada tenceremiz içine dip dibe dizelim. Üzerine şekerini gezdirerek dökelim. Kapağını kapatıp 2 saat bu şekilde bekletelim. Bu sürede şekerin büyük bir kısmı eriyip kabakla suyunu salmış olacak. Sonrasında ocağın altını ortadan biraz yükseğe açalım. Arada karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayalım. Tatlımız kaynamaya başladığı an, ocağın altını ortadan biraz kısığa getirip kapak örtelim. Arada bir kontrol ederek nazikçe karıştıralım tatlımız (30 40 dakika arasında yumuşamış oluyor) kabağın cinsine tipine göre pişme süresi artıp azalabilir süre her kabakta değişiklik gösterir kontrol etmelisiniz. Çatalla kontrol ettiğimiz pişmiş yumuşak kabaklar üzerine kaşıkla pekmezini gezdirelim ve limon suyunu da gezdirerek sıkalım tavayı ileri geri sallayıp, karışmasını sağlayalım. Kapak örtmeden yükseğe yakın ateşte 5 dk daha pişirelim. Ardından ocaktan alıp kabakları bir borcam içine çatalla dikkatlice aktaralım. Üzerine tavada kalan şerbetinden yeteri kadar kabakların yarılarını geçecek kadarını dökelim ve önceden ısınmış fansız alt üst ayar fırında 200° orta rafta 10-15 dk üzerleri birazcık pembeleşinceye dek pişirelim.(püf noktası tatlımızı kalan tüm şerbeti ile birlikte, derin geniş bir tasa aktarıp, şerbeti içinde tutarak muhafaza ederek saklayalım. Servis aşamasında ikram ederken şerbeti içinden çıkarıp tabağa aktarıp üzerine biraz şerbet birazda tahin gezdirelim)

Fırında Kabak Tatlısı

Şeker ve tarçını karıştırın,

Kabakları uygun boyutta bir fırın tepsisine dizip tarçınlı şekerin tamamını üzerine gezdirin,

Tepsinin üzerini kabaklara değmeyecek şekilde kırıştırdığınız yağlı kağıt ile örtün,

200 derecede önceden ısıtılmış fırında yumuşayıp suyunu salana ve epey çekene kadar pişirin,

Tencerede Kabak Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo kabak (butternut kabağı kulandım)

1 bardak toz şeker

4 kaşık su

Üzeri için;

Kırılmış ceviz ve şam fıstığı

Tencerede Kabak Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabağı dilimleyin. Sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğiniz uzunlukta doğrayın. Büyük ve yanmayan bir tencereye (teflon olabilir) kabakları üzerine şeker serperek kat kat dizin. 4 yemek kaşığı suyu ekleyin. Kabakları orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bir süre de kapağı açık olarak pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine dövülmüş ceviz, şam fıstığı, Hindistan cevizi gibi şeyler serperek servis edin.

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