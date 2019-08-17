Tadına bakan bir daha alıyor! 35 liradan satılıyor

Üretici Sefa Oğuz ve Numan Güven tarafından, Muzkent Mahallesi’nde dört yıl önce kurulan mango serasında bu yılın hasadı yapıldı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Numan Güven’in yerine serayı devralan eşi Hatice Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybettiği eşinin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.

Bahçe bakımını ortağıyla yaptığını aktaran Güven, "Dört yıl önce iki dekar alana 84 mango fidanı diktik. İlk ürünlerimizi geçen yıl hasat ettik. 2 bin 350 civarında mango meyvesi aldık. Yaklaşık 50 bin lira civarında kar elde ettik. Bu yıl 5 bin civarında meyve bekliyoruz. Ürünlerimizi daha çok iç piyasada tüketiyoruz.