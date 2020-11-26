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Ekonomi Tadım ile THY Avrupa Ligi’nin sponsorluk anlaşması uzatıldı
Ekonomi

Tadım ile THY Avrupa Ligi’nin sponsorluk anlaşması uzatıldı

Paketli kuru yemiş markası Tadım, THY Avrupa Ligi ile 2016’da 3 sezonluğuna imzalanan ve geçen sezon sona eren resmi global sponsorluk anlaşmasının 2022-2023’ün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:50:00 -
Tadım ile THY Avrupa Ligi’nin sponsorluk anlaşması uzatıldı

Tadım Pazarlama Direktörü Selda Çelik, Tadım ürünlerinin sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesinde tercih edildiğini belirterek, “Markamızın, Avrupa Ligi gibi tüm dünya tarafından takip edilen bir organizasyonun parçası olması bizi gururlandırıyor” dedi.

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