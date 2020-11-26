Tadım ile THY Avrupa Ligi’nin sponsorluk anlaşması uzatıldı
Paketli kuru yemiş markası Tadım, THY Avrupa Ligi ile 2016’da 3 sezonluğuna imzalanan ve geçen sezon sona eren resmi global sponsorluk anlaşmasının 2022-2023’ün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Tadım Pazarlama Direktörü Selda Çelik, Tadım ürünlerinin sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesinde tercih edildiğini belirterek, “Markamızın, Avrupa Ligi gibi tüm dünya tarafından takip edilen bir organizasyonun parçası olması bizi gururlandırıyor” dedi.