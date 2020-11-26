Tadım ile THY Avrupa Ligi’nin sponsorluk anlaşması uzatıldı

Tadım Pazarlama Direktörü Selda Çelik, Tadım ürünlerinin sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesinde tercih edildiğini belirterek, “Markamızın, Avrupa Ligi gibi tüm dünya tarafından takip edilen bir organizasyonun parçası olması bizi gururlandırıyor” dedi.