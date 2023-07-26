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Spor Tadic'in performansı herkesi şaşırttı
Spor

Tadic'in performansı herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 22:12:00 -
Tadic'in performansı herkesi şaşırttı

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yla karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yeni transfer Dusan Tadic'in performansı gündem oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin, sahasında Zimbru'yu ağırladığı maçta yeni transfer Dusan Tadic'in etkili oyunu gündem oldu.

Sosyal medyayı salladı

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de gözlerin çevrildiği Tadic, akıl dolu pasları ve Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asistle büyük beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları yotumlarıyla yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

 
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