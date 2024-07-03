Tadic'in Çetnik selamına üç maymunu oynadılar, Merih'in 'bozkurt'una aslan kesildiler!
A Milli Futbol Takımı'nın tarihi Avusturya galibiyetinde kritik rol oynayan Merih Demiral'ın 'bozkurt' yaptığı gol sevinci sonrası UEFA harekete geçti.
EURO 2024 Son 16 Turu'nda A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bizim Çocuklar'da Avusturya maçının kahramanı Merih Demiral'ın ikinci golünden sonraki sevinci Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.
Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması sonrası UEFA Disiplin Komitesi harekete geçti. Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır."
SPOR HUKUKÇUSUNDAN İLK YORUM
Merih Demiral'ın yaptığı gol sevincindeki 'bozkurt' işaretinin ardından UEFA'nın soruşturma başlatmasını Spor Hukukçusu Anıl Dinçer değerlendirdi. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, Merih Demiral'a verilecek olası bir cezanın skandal olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın daha önce asker selamı yapmasından dolayı haksız bir yaptırıma uğradığını belirten Anıl Dinçer, "Milli takım olarak, asker selamı verildiğinde, yine haksız olarak kınama ve para cezası almıştık. Oysaki yapılan hareket yalnızca dayanışmayı temsil ediyordu" dedi.
Fanatik'e konuşan Anıl Dinçer para cezasının dışındaki herhangi bir cezanın skandal olacağını belirterek şu sözleri dile getirdi:
"Emsallerin çoğunda soruşturma dahi açılmamış. Shaqiri 'kartal', Weghorst 'aslan', Merih Demiral ise 'kurt' simgesi yaptı. Diğer ikisi sportif ceza almazken, Merih'e ters yönde bir karar verilmesi skandal olur. Kısacası, emsallere bakınca para cezasının ötesi çok zorlama ve çifte standart bir ceza olur."
"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"
Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçındaki gol sevincine dair basın toplantısında konuşmuştu. Attığı golün ardından yaptığı 'bozkurt' sevincinin sorulması üzerine Merih Demiral şu ifadeleri kullanmıştı:
"Deneyimli stoper maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Bozkurt aklımda yoktu, taraftardan görünce tepkimiz gecikmedi. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum."