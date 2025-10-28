  • İSTANBUL
Spor Tadic Fenerbahçe maçını izledi, taraftar mest oldu
Spor

Tadic Fenerbahçe maçını izledi, taraftar mest oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tadic Fenerbahçe maçını izledi, taraftar mest oldu

BAE Pro Ligi ekiplerinden El Vehda'da forma giyen Dusan Tadic, eski kulübü Fenerbahçe’nin dün Gaziantep FK karşısındaki mücadelesini telefonundan izledi. Tadic’in aidiyet duygusunu vurgulayan taraftarlar, “O hâlâ Fenerbahçeli” yorumları yaptılar.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar kadar eski oyuncular da maça ilgi gösterdi. Takımdan geçtiğimiz transfer döneminde ayrılan Dusan Tadic, aracında seyir halindeyken telefondan Fenerbahçe'nin karşılaşmasını izlerken görüntülendi.

Sırp futbolcunun bu anları, sosyal medyada hızla yayıldı. Tadic'in Fenerbahçe'nin farklı galibiyetine tanıklık ettiği görüntüler, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

Pek çok kullanıcı, "Tadic kalben Fenerbahçeli" yorumlarında bulundu.

