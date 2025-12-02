Tadı çikolataya benziyor! Bu meyve vücut direncini yükseltiyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, sonbahar ve kış aylarının sevilen meyvelerinden muşmulanın bu yıl da tezgahlarda en çok ilgi gören ürünler arasında olduğunu belirtti.

Gribe karşı doğal kalkan

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken pazarcılık yapan Erol Meral, muşmulanın düzenli tüketiminin vücut direncini artırdığını ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu kaydetti.

Antioksidan kaynağı

Muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi verdiğini de sözlerine ekleyen Meral, "Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kilosu 100 TL

Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.