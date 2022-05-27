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Aktüel TADEF Ankara’da Türk dünyası büyüklerini ziyaret etti
Aktüel

TADEF Ankara’da Türk dünyası büyüklerini ziyaret etti

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) kurucu üyeleri, Ankara’da iki günlük program çerçevesinde, Türk dünyası büyüklerinin kabir ve anıtlarına ziyaretler yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 15:08:00 -
TADEF Ankara’da Türk dünyası büyüklerini ziyaret etti

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) kurucu üyeleri, Ankara’da iki günlük program çerçevesinde, Türk dünyası büyüklerinin kabir ve anıtlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Haydar Aliyev'in anıtına ziyaret

Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in Ankara’daki anıtını ziyaret eden TADEF heyeti öncelikle Ankara Haydar Aliyev Parkı’nı dolaştı. Ankara’nın nezih semtlerinden olan Batıkent’te kısa sürede halka Azerbaycan kültürünü tanıtma amacıyla kurulan Parkta bulunan anıta çiçeker bırakan federasyon temsilcileri Ulusal Lider Haydar Aliyev’in Azerbaycan devletçiliğindeki yerinden bahsettiler. 1990’larda; Azerbaycan’ın ikinci kez bağımsızlığını kazandığı dönemlerde zor şartlarda altında bulunan ülkenin yalnız Haydar Aliyev’in ikinci kez iktidara geldikten sonra istikrara kavuştuğunu vurguladılar.

Mehmet Emin Resulzade'nin kabri başında ziyaret edildi

Bir sonraki durak 1918’de Doğuda ilk demokratik cumhuriyetin; Özgür Azerbaycan Devletinin kurucusu Mehmet Emin Resulzade’nin toprağa verildiği Cebeci Asri Mezarlığıydı. Bu büyük ve ışıklı insanın hatırası güzel sözlerle anıldı ve mezarına kırmızı karanfil çiçekleri bırakıldı. Mezarı başında büyük şahsiyeti anan TADEF üyeleri Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kısa tarihi yad ettiler.

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