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Dünya Tacize anında karşılık! Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü
Dünya

Tacize anında karşılık! Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Yeniakit Publisher
2024-03-11 17:24:00 - 2024-03-11 17:28:35
Tacize anında karşılık! Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Azerbaycan’ın Tovuz ili sınırında tespit edilen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatte 12.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA’nın Azerbaycan’ın Tovuz ilinin Esrik yerleşkesindeki Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA’nın Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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