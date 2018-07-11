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Tacizcisini tabancayla kovaladı!

Giresun’da bir genç kız, kendisine laf atıp taciz ettiği iddia edilen şahsı elinde tabancayla kovaladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
Tacizcisini tabancayla kovaladı!

Olay, Giresun merkez Şeyh Keramettin Mahallesi Gazi Paşa Sokak’ta yaşandı. İddialara göre, kaldırımda yürürken kendisine laf atan kişiye genç kızın intikamı kötü oldu.

Kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa bir anda tabanca çeken genç kız, bir süre adamı kovaladı.

Genç kızın elindeki silahın ise kurusıkı olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde genç kız elinde silahla peşinden koşarken, adamın arkasına bakarak kaçtığı görülüyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
  1. Giresun
  2. Taciz
  3. Kovalama

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