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Tacizci papazların ardından Hristiyanlara bir şok daha: Rahibeden 'porno oyunculuğu' skandalı!

Papazlar arasında cinsel taciz skandalları henüz güncelliğini korurken Hristiyan dünyasını bir skandal daha şoke etti. Kolombiya'da 8 yılını manastırda geçiren Yudi Pineda isimli bir rahibenin porno oyuncusu olduğu öğrenildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 00:26
Tacizci papazların ardından Hristiyanlara bir şok daha: Rahibeden 'porno oyunculuğu' skandalı!

Mirror gazetesinin haberine göre, Yudi Pineda isimli rahibenin 8 yıllık manastır hayatından sonra porno oyunculuğu yapma kararı Hristiyan dünyasını şoke etti. 

Habere göre manastır yaşamının ardından Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Medellin kentine taşınan rahibe Pineda, porno oyunculuğu seçmelerine katılarak işe alındığı ortaya çıktı. 

Papaz öğretmenleri vazgeçiremedi

Papaz öğretmenlerinin bütün çabasına rağmen bu ahlaksız işten vazgeçmeyeceğini itiraf eden rahibe, haftasonları kiliseye gitmeye devam edeceği ifadesinde bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 00:26
  1. Kolombiya
  2. Yudi Pineda
  3. rahibenin porno oyunculuğu skandalı
  4. Hristiyan dünyası

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