Taciz olayını ortaya çıkarmıştı: Savcı kayboldu!

Filistinli tutsakların hapishanelerde tecavüze uğradıklarını ortaya çıkaran İsrail askeri başsavcısı bu sabah ortadan kayboldu. Polis her yerde onu arıyor.

Görüntüler İsrail’in ayarını bozdu

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, son gelişmeler ışığında bu akşam Askeri Başsavcılık ofisinde üst düzey subaylarla bir araya geldi.

Cuma günü, Askeri Başsavcı Tümgeneral Yifat Tomer-Yerushalmi, polis tarafından soruşturulan Sde Teiman taciz videosunun sızdırılmasındaki rolü nedeniyle istifa etti. Tomer-Yerushalmi bugün, birkaç saat boyunca ortadan kaybolduktan sonra sağ bulundu.

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre Zamir, yargı görevlilerine yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan olaylar hem IDF'nin hem de kamuoyunun askeri adalet sistemine olan güvenini ciddi şekilde zedeledi" dedi.

Zamir: "Gerçeğin peşinde koşmanın yanı sıra, Askeri Başsavcı'nın (MAG) hepimizin beklediği ve talep ettiği rolünü yerine getirmeye devam edeceğinden eminim. Bazı subaylar ağır ve uygunsuz davranmış olsalar bile, bu zorlu olaydan daha güçlü bir şekilde çıkma ve MAG'ın son iki yıldır ve sonrasında IDF askerleri ve komutanları adına attığı adımların ardından ona olan güveni yeniden tesis etme yeteneğimize tam olarak güveniyorum," dedi.

Zamir, "Bu süreçte istikrarı sağlamak, yeni bir Askeri Başsavcı atamak ve IDF'nin görevlerini yasalara uygun şekilde yerine getirmeye devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.