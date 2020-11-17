Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan mahkum ziyaretlerine yeniden izin verildi

TAŞKENT (AA) - Tacikistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce askıya alınan mahkum ziyaretleri uzun bir aradan sonra yeniden yapılacak.

Tacikistan Adalet Bakanlığına bağlı Cezaevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 Mart'tan bu yana geçerli olan mahkumları ziyaret yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Kovid-19 testi negatif olduğuna dair son 24 saatte alınan raporu olan mahkum ailesi ve yakınlarının cezaevini ziyaret edebileceği ve temel ihtiyaç ürünleri ile yiyecek getirebileceği kaydedilen açıklamada, mahkum ziyaretlerinin sıhhi kurallara uygun yapılması gerektiği vurgulandı.

Günlük 40 civarında Kovid-19 vakasının saptandığı Tacikistan'da, bugüne kadar toplam 11 bin 649 vaka tespit edildi. Ülkede salgın saptanan 11 bin 19 kişi sağlığına kavuşurken, 85 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.