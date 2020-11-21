Tacikistan'a 12 milyon dolarlık uluslararası kaynak

TAŞKENT (AA) – Uluslararası Kalkınma Birliği ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, tıbbi hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için Tacikistan’a 12 milyon dolarlık kaynak sağlayacak.

Tacikistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Duşanbe’de bakanlık ve Uluslararası Kalkınma Birliği ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında ülkedeki tıbbi hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi için ülkeye 12 milyon dolar kaynak sağlanmasına ilişkin anlaşma imzalandı.



Anlaşmayı Maliye Bakanı Fayziddin Kahharzade ile Dünya Bankası Tacikistan Temsilcisi Jan-Peter Wolters imzaladı. Anlaşma uyarınca ülkeye Uluslararası Kalkınma Birliği 10 milyon dolar kredi, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ise 2 milyon dolarlık mali yardım sağlayacak.

Proje ülkenin çeşitli bölgelerindeki temel sağlık hizmetlerinin kapsam ve kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Sağlanan finansal katkı, 37 sağlık tesisinin bakımı, yeni pilot bölgelerdeki sağlık tesislerinin yenilenmesi, tıbbi ekipman alımı ve sağlık personeline ödemeler için kullanılacak.

Projenin 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor.