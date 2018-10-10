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Tacik lider artık özgür

28 Şubat sürecine benzer karanlık bir dönemin yaşandığı Tacikistan’da İslami tutumundan dolayı faaliyetleri yasaklanan “Grup 24” hareketinin lideri Sohrob Zafar’ın Türkiye’deki tutsaklığı sona erdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:56
Tacik lider artık özgür

İnananların gören gözü, işiten kulağı, haykıran sesi olan Akit, bir zulmün daha sona ermesini sağladı. 28 Şubat sürecine benzer karanlık bir dönemin yaşandığı Tacikistan’da İslami tutumundan dolayı faaliyetleri yasaklanan “Grup 24” hareketinin lideri Sohrob Zafar’ın Türkiye’deki tutsaklığı Akit’in haberinin ardından sona erdi. Sohrob Zafar, gazetemize yaptığı açıklamada Türkiye’nin adaletine güvendikleri için burada olduklarını söyleyerek “mazlumların sesi” Akit’e teşekkürlerini iletti.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILMIŞTI

İmamali Rahman’ın cumhurbaşkanlığı süresi boyunca Müslümanlara yönelik cadı avı yürütülen Tacikistan’dan ayrılarak Türkiye’ye gelen muhalif Grup 24’ün önderi Sohrob Zafar, 19 Mart’ta İstanbul’da gözaltına alındı. Zafar hakkında Tacikistan’a iade edilmek üzere soruşturma başlatılması kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Tacikistan makamlarınca hukuki olmaktan öte tamamen siyasi talepler çerçevesinde gerçekleştiği belirtilen iade talebine Türkiye’nin itibar etmemesi ve Tacik liderin derhal serbest bırakılması istendi.

AKİT YAZDI ÖZGÜRLÜK GELDİ

Gazetemiz Akit’in 24 Temmuz 2018’de “Tacik lider iade edilmesin!” başlığıyla gündeme taşıdığı olayla ilgili yetkililer hemen harekete geçti. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda durumları mercek altına alınan Tacik muhalif Sohrob Zafar’ın iade işlemleri durduruldu. İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada ise Zafar hakkında tahliye kararı verildi. Güvenliği sağlanan Zafar, 5 Ekim’de serbest bırakıldı. Tahliye kararının Tacikistan diktatörü İmamali Rahman’ın doğum günü olan 5 Ekim’de gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

“TÜRKİYE’NİN ADALETİNE GÜVENDİĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ”

Yeniden hürriyetine kavuşan Grup 24 Hareketi Lideri Sohrob Zafar, ilk açıklamasını gazetemize yaptı. Sohrob Zafar, “Bizler başörtüsünü, sakalı, namazı yasaklayan rejimi eleştirdiğimiz için ülkemizde suçlu ilan edildik ve Türkiye’nin adaletine güvendiğimiz için buradayız. Bizler Müslümanların haklarını savunmaktan, başörtüsü yasağının kaldırılmasını istemekten başka bir şey yapmadık. Kur’an öğrenimini bile yasaklayan rejime muhalefet etmek suç değildir. Sakalları zorla kesilen Tacikistanlıların haklarını savunmak hapis gerekçesi olamaz. 200 gün sonra serbest bırakıldık. Hatadan dönüldüğü için memnunuz.” dedi. Akit’e teşekkürlerini ileten Tacik lider Zafar, “Müslümanların sorunlarına kayıtsız kalmayan Akit gazetesine gönülden teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı..

Tacik lider iade edilmesin!

TACİKİSTAN 28 ŞUBAT’I 24 YILDIR YAŞIYOR

1994’ten beri Tacikistan Cumhurbaşkanı olan İmamali Rahman, yüzde 99’u Müslüman olan Tacikistan’da kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasakladı. Başörtülülerin tesettürden vazgeçmesi için ülke çapında ikna odaları oluşturuldu. Ülkede 40 yaş altı erkeklerin sakal bırakması “laik düzenin korunması için” yasak. 2015 yılında sadece Hatlon şehrinde yaklaşık 13 bin kişi sakallı olduğu için gözaltına alındı ve zorla traş ettirildi.18 yaşından küçük olanların camilerde namaz kılması ve Kur’an-ı Kerim eğitimi alması kanunen engellendi. Tacikistan İslami Kalkınma Partisi ve Grup 24 üyeleri tek tek tutuklanıyor. 2016'da Anayasaya din temelli parti kurma yasağı eklendi. İmamali Rahman’ın diktetörlüğünün de perçinlendiği değişiklikle Rahman’a “sonsuz aday olma hakkı” tanındı.

Akit yazıyor problemler çözülüyor

 

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:56
  1. İstanbul
  2. İmamali Rahman
  3. Grup 24 Hareketi
  4. Grup 24
  5. Sohrob Zafar

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