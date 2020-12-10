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Sağlık Tabu yıkıldı! Güney Kore'de yeni araştırma: Koronavirüs böyle de bulaşabiliyor
Sağlık

Tabu yıkıldı! Güney Kore'de yeni araştırma: Koronavirüs böyle de bulaşabiliyor

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma "Sosyal mesafe en az 2 metre olmalı" tabusunu yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:34:00 -
Tabu yıkıldı! Güney Kore'de yeni araştırma: Koronavirüs böyle de bulaşabiliyor

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma "Sosyal mesafe en az 2 metre olmalı" tabusunu yıktı. Araştırmaya göre; Kovid-19 taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği bildirildi.

Dünya, aşı çalışmalarını konuşurken, salgına karşı en önemli tedbirler arasında gösterilen sosyal mesafeyle ilgili önemli bir araştırma yapıldı.

Güney Kore'de yapılan araştırmada koronavirüs taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği belirtildi. Kore Tıp Bilimi Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, epidemiyolog Dr. Lee Ju-hyung tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz Haziran ayında bir restoran incelendi. Masalar arasında yaklaşık 6 metre mesafe olan restoranda kişiler 5'er dakika restoranda kaldı. Daha sonra incelenen deneklerden bir kişinin restoranda koronavirüs kaptığı saptandı.

Sosyal mesafe, DSÖ'nün önerdiğinden daha yüksekti

Kore Tıp Dergisi'ndeki yazısında Dr. Lee Ju-hyung, "Yaptığımız çalışmada kişiler arasında DSÖ'nün ve CDC'nin belirttiği mesafelerden çok daha büyük mesafeler vardı. Birbirlerine herhangi bir hapşırık ya da öksürük damlacığı göndermeleri mümkün değildi." ifadelerine yer verdi.

Jeonju'daki bir restoranda yapılan çalışmaya göre, restoranın içine 17 Haziran'da koronavirüs testi pozitif olan bir kişinin girdiği tespit edildi. Daha sonra Jeonju'da yapılan araştırmada sadece 2 kişinin pozitif olduğu, ikinci kişinin de restorana giren ve diğer pozitif vaka ile en uç köşelerde oturan bir lise öğrencisi olduğu belirlendi. Koronavirüs testi pozitif olan kişinin bir pazarlamacı olduğu ve Jeonju şehrinde ikamet etmediği bildirilirken, iki kişinin tek ortak noktalarının yaklaşık 20 metre aralıklarla restoranda bulunmak olduğu vurgulandı.

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