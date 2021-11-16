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Ekonomi Tablo olumlu
Ekonomi

Tablo olumlu

Vergi gelirleri tahsilatı, ilk 10 ayda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 904 milyar 545 milyon lira oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:21:00 -
Tablo olumlu

Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 98 olarak ilan edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 34.5 artarak 1 trilyon 75 milyar 206 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 21 milyar 586 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 781 milyon lira olarak tespit edildi.

İlk 10 ayda gelir vergisi yüzde 36.2, kurumlar vergisi yüzde 62.2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 89.9, özel tüketim vergisi yüzde 1.9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 13.2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 59.1, damga vergisi yüzde 34.3, harçlar yüzde 23.5 ve diğer vergi gelirleri yüzde 33,6 artış gösterdi.

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