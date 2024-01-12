Tabii ki şaşırmadık! Ekrem’e övgüler düzen YRP'li Aydol’un kirvesi bakın kimmiş!

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CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV’de Yeniden Refah Partisi adına AK Parti’yi karalayan, eşcinsel sapkınların baş destekçilerinden Ekrem İmamoğlu’nu güzelleyip, Murat Kurum’u hedef alan Prof. Dr. Doğan Aydal, bu kez Sözcü’ye konuştu.

İsmet İnönü’yü öve öve bitiremeyen Aydal, ailesiyle İnönü arasındaki ilişkiyi anlatarak sünnet kirvesinin İnönü olduğunu söyledi. Aydal, “İsmet Paşa imzalı fotoğrafı özenle saklıyorum. Bizim için gurur kaynağı. Babam Vahap Aydal, İnönü hayranıydı. Ailemiz CHP’li olduğu için kendisiyle tanışıyorlardı” dedi.

Yeniden Refah Partili Aydal, babası CHP’li olduğu için hayatının sürgünde geçtiğini savunarak ilkokulu üç ayrı şehirde tamamladığını belirtti.

Doğan Aydal’ın Sözcü’ye yaptığı bu açıklamalar, geçmişte AK Parti aleyhtarı ve CHP yandaşı açıklamalarının sebebini de gözler önüne serdi!..

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Halk TV’de AK Parti’yi karaladı

Aydal, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti’yi şu sözlerle karaladı: “AK Parti verdiği hiçbir sözü tutmadı.” Prof. Aydal, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki 30 maddelik anlaşmayı açıkladığında, LGBT sapkınlığı başta olmak üzere ahlak yapımızı tehdit eden her oluşum ve eylemin savunucusu gazetecilerin karşısında, AK Parti’yi şikayet etmeye şöyle devam etti:

“30 madde olmasaydı Yeniden Refah Partisi AK Parti’yi desteklemezdi. 30 maddeyi de özür dileyerek söylüyorum ama umursamadılar bile.”

İkiyüzlülük! Ekrem’i öve öve bitiremedi

Aydal’ın, AK Parti’nin umursamadığını ileri sürdüğü 30 madde içerisinde eşcinsel derneklerin kapatılması da vardı. Ancak Aydal buna rağmen eşcinsel destekçisi Ekrem İmamoğlu’nu öve öve bitiremedi!.. Fatih Sultan Mehmed Han’ın kabrinde elleri arkasında poz veren kibir abidesi Ekrem’i öven Prof. Aydal, İmamoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında camilerde verdiği görüntüleri güzelleyip, Murat Kurum için ise “Kanal İstanbul hakkındaki açıklamaları bile seçilmemesi için yeter” dedi.

Solculara meraklı!..

Yeniden Refah Partisi adına AK Parti’yi karalayan, eşcinsel sapkınların baş destekçilerinden Ekrem İmamoğlu’nu güzelleyip, Murat Kurum’u hedef alan Prof. Dr. Doğan Aydal’ın, sol görüşlü kanalların yayınına çıkma sevdası sosyal medyanın eleştiri konusu oldu.