Tabela partisi yine kafayı çıkardı! Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, sel felaketinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda AK Partili isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Komünist HKP'nin avukatları, militanvari hareket ederek, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi”, “genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek İnebolu ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

Başörtüsü yasakçısı, Osmanlı düşmanı...

HKP bugüne dek onlarca rezillikle gündeme geldi. Bunların arasında başörtüsü yasağının geri gelmesini istemeleri, 15 Temmuz şehit ve gazilerine "hain" denerek dil uzatılması, Osmanlı Devleti'ne hakaret edilmesi gibi skandallar bulunuyor.